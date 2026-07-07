A Bologna sono in corso nuovi interventi per la riduzione della velocità nelle zone urbane, tra cui la posa di dossi, cuscini rallentatori e bolloni termoplastici. Questi lavori seguono il completamento, previsto entro fine luglio, del rifacimento della pavimentazione in piazza Trento e Trieste. Le iniziative fanno parte della seconda fase del progetto ‘Bologna Città 30’, che mira a moderare la circolazione veicolare nelle aree centrali della città.

Bologna, 7 luglio 2026 – Dopo l’intervento in piazza Trento e Trieste, che si avvia alla conclusione con il rifacimento della pavimentazione stradale prevista per fine luglio, proseguono le attività previste nell’ambito della fase 2 di ‘ Bologna Città 30 ’. Una nuova tranche che prevede numerosi interventi capillari su tutto il territorio, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e favorire il rallentamento dei veicoli che ogni giorno percorrono le nostre strade. Dai berlinesi fino agli attraversamenti pedonali. Più nel dettaglio, si tratta di alcuni dossi rallentatori artificiali da collocarsi in strade urbane, residenziali o caratterizzate da elevata incidentalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna Città 30, nuovi interventi: “Dossi, cuscini rallentatori e bolloni termoplastici”. Le zone interessate

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