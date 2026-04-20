Nuova Città 30 da oggi | a Bologna più dissuasori e ‘cuscini berlinesi’

A partire da oggi, Bologna introduce la nuova Città 30, con l’installazione di più dissuasori e ‘cuscini berlinesi’ lungo alcune strade. Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini, con chi apprezza le misure di sicurezza e chi invece le considera un ostacolo alla mobilità. La modifica riguarda diverse aree della città, portando con sé discussioni che si sono protratte negli ultimi due anni e mezzo.

Bologna, 20 aprile 2026 – Ritorno al futuro. Ritorno alla misura della discordia, che negli ultimi due anni e mezzo ha fatto battibeccare i bolognesi tra favorevoli e contrari. Ritorno a un provvedimento annunciato come il futuro della mobilità, prima dello stop dei giudici del Tar. Dalla Barca a via Toscana, San Ruffillo e Monte Donato: eccole le 22 ordinanze che disciplinano la Città 30 in centinaia e centinaia di tratti stradali per 258 chilometri, motivando punto per punto l’esigenza di abbassare il limite di velocità da 50 a 30 chilometri orari. Sono in vigore da oggi, dando il via alla nuova Città 30, la famosa ‘fase due’ annunciata a più riprese dal Comune su tutte le strade già interessate dalla prima versione della misura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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