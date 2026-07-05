Bergamo scopre i cuscini berlinesi | i nuovi dossi che rallentano le auto senza fermare bus e biciclette

Bergamo ha installato i nuovi dossi chiamati “cuscini berlinesi” per ridurre la velocità delle auto senza bloccare bus e biciclette. Questi dissuasori, già presenti in altre città europee, sono stati posizionati in alcune strade della città. La loro funzione è quella di rallentare il traffico senza creare disagi ai mezzi pubblici e ai ciclisti. La scelta di adottare questa soluzione deriva dalla richiesta di cittadini, associazioni e amministratori di migliorare la sicurezza stradale.

Bergamo. Chissà quante volte i bergamaschi li hanno notati durante un viaggio all’estero, chiedendosi perché non fossero presenti anche in città. Li avranno invocati residenti, comitati per la sicurezza stradale e, probabilmente, anche amministratori e consiglieri comunali. Ora, dopo il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla sperimentazione, i primi cuscini berlinesi sono arrivati anche a Bergamo. Per ridurre la velocità delle auto sulle strade cittadine sono infatti iniziati i lavori di installazione di questi speciali dossi rialzati in gomma, dalla caratteristica forma quadrata, collocati al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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