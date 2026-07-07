Boccone di mozzarella di traverso 65enne rischia di morire soffocato | salvato al Pellegrini di Napoli

Un uomo di 65 anni è stato soccorso al pronto soccorso di Napoli dopo aver rischiato di soffocare con un boccone di mozzarella. È stato immediatamente assistito e trasportato in ospedale, dove si trova ancora in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata e il paziente sta ricevendo le cure necessarie. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle sue condizioni o sulle circostanze dell’accaduto.

Il 65enne soccorso al Pellegrini, è ancora ricoverato in prognosi riservata. Un boccone di mozzarella gli è andato di traverso, rischiando di soffocarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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