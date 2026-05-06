Contavamo insieme | così il 118 ha salvato al telefono un anziano soffocato da un boccone

Un'operazione di soccorso al telefono ha permesso di salvare un anziano che stava soffocando. Il soccorritore del 118 ha guidato il nipote dell’uomo, che si trovava in casa, attraverso le manovre di disostruzione, mettendolo in vivavoce per permettergli di intervenire correttamente. Gli ha spiegato di inginocchiarsi vicino al torace, con una mano al centro e l’altra sopra, e di esercitare una pressione decisa con le braccia tese.

«Mi hanno messo in vivavoce in modo che il nipote del paziente potesse avere le mani libere. Gli ho spiegato che doveva inginocchiarsi vicino al torace, appoggiare una mano al centro del torace e l’altra subito sopra e poi fare una forte pressione con le braccia tese. Abbiamo iniziato a contare insieme per dare il ritmo e abbiamo continuato fino all’arrivo dell’ambulanza, pochi minuti dopo, perché in questi casi l’indicazione che diamo è sempre di non smettere con le manovre fino a quando il personale dell’ambulanza non arriva a mettere le mani sul paziente ». A raccontarlo è Mara, infermiera della centrale operativa del 118 di Torino, gestita da Azienda Zero, che questa mattina ha guidato telefonicamente i soccorsi a un uomo di 88 anni rimasto soffocato da un boccone in un ristorante di Susa.🔗 Leggi su Feedpress.me

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