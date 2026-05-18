Bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato per una focaccina al nido a Milano | ha gravi danni cerebrali
Un bambino di 18 mesi ha riportato danni cerebrali irreparabili dopo aver rischiato di soffocare durante la merenda in un asilo di Milano. Secondo quanto si è appreso, il piccolo avrebbe inalato una focaccina, provocando una ostruzione delle vie respiratorie. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma le conseguenze sono state gravi. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza adottate nella struttura. La famiglia e le autorità stanno ora seguendo gli sviluppi della situazione.
Un bimbo di 18 mesi ha subito danni cerebrali irreparabili dopo aver rischiato di morire soffocato a causa di una focaccina al nido di via Cerkovo a Milano. Sul caso indaga la procura che ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SENTENCING: Kouri Richins | Grief Author Murder Trial
Sullo stesso argomento
“Non era in grado di mangiare”, paziente rischia di morire soffocato con i biscotti in ospedaleRimini, 7 marzo 2026 – Avrebbe rischiato di morire soffocato dopo aver ingerito alcuni biscotti mentre era ricoverato in ospedale, nonostante per le...
Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato in casa: tragedia per la famigliaDramma nella serata di martedì 17 marzo, quando un bambino di 11 mesi ha perso la vita dopo un improvviso malore tra le mura domestiche.
Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici: affidata ai servizi sociali x.com
Un viaggio in auto di 22 ore con un bambino di 18 mesi e uno di 5 anni - va bene, o è una pessima idea? reddit
BUONE NOTIZIE: STA MEGLIO LA BIMBA DI 18 MESI RIMASTA INCASTRATA SOTTO UN TOSAERBA Migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi che nel pomeriggio di sabato 25 aprile è rimasta incastrata sotto un trattorino tagliaer - Facebook facebook
Milano, bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato al nido comunale: ha gravi danni cerebrali. L'inchiesta della ProcuraL'episodio al nido comunale di via Cerkovo il 4 febbraio scorso, durante la somministrazione della merenda. Nessuno tra gli operatori e le maestre intervenuti a soccorrerlo è riuscito ad aiutarlo ad e ... milano.corriere.it
Bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato per una focaccina al nido a Milano: ha gravi danni cerebraliUn bimbo di 18 mesi ha subito danni cerebrali irreparabili dopo aver rischiato di morire soffocato a causa di una focaccina al nido di via Cerkovo a Milano ... fanpage.it