Bimbo di 18 mesi rischia di morire soffocato per una focaccina al nido a Milano | ha gravi danni cerebrali

Un bambino di 18 mesi ha riportato danni cerebrali irreparabili dopo aver rischiato di soffocare durante la merenda in un asilo di Milano. Secondo quanto si è appreso, il piccolo avrebbe inalato una focaccina, provocando una ostruzione delle vie respiratorie. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma le conseguenze sono state gravi. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza adottate nella struttura. La famiglia e le autorità stanno ora seguendo gli sviluppi della situazione.

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