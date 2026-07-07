Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso di una studentessa di un istituto tecnico contro la bocciatura. La studentessa era stata esclusa dalla classe quinta a causa di una grave insufficienza. La decisione si basa sul fatto che una sola insufficienza grave può impedire l’ammissione all’anno successivo. La sentenza conferma che, in alcuni casi, un singolo voto insufficiente può determinare la bocciatura definitiva senza possibilità di riabilitazione automatica.

La bocciatura di una studentessa di un istituto tecnico è finita davanti ai giudici amministrativi. Il TAR della Lombardia, sezione di Brescia, ha respinto il suo ricorso contro la mancata ammissione alla classe quinta. Il caso ruota attorno a un principio netto: basta una sola materia gravemente insufficiente per fermare il passaggio all'anno successivo, anche quando il resto del percorso mostra qualche elemento positivo.Il caso finito davanti al TARLa ragazza aveva frequentato la quarta classe di un istituto tecnico nell'anno scolastico 20242025. A giugno il giudizio era stato sospeso in due materie: Matematica e Produzioni Animali. Durante l'estate aveva svolto un percorso PCTO in un'azienda agraria, con una valutazione eccellente. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Bocciatura a scuola: perché basta una grave insufficienza per fermare lo studente?

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