Esame di Stato insufficienze e PDP | il TAR spiega perché il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente non regge
Il TAR Lazio ha respinto un ricorso presentato da una famiglia contro la bocciatura di uno studente durante l’Esame di Stato, con la sentenza n.92462026 depositata il 18 maggio. La decisione si basa sull’analisi dei documenti scolastici e delle valutazioni finali, che sono stati ritenuti fondamentali nel giudizio. La sentenza evidenzia come le decisioni delle commissioni siano state supportate da elementi documentali e valutativi ufficiali, che non hanno trovato riscontro nel ricorso presentato.
Il TAR Lazio, con la sentenza n.92462026, depositata lo scorso 18 maggio, ha chiuso un caso che racconta bene quanto contino i documenti scolastici e la valutazione finale degli studenti. Un ragazzo non ammesso all’esame di Stato ha contestato la decisione, ma il giudice ha ritenuto corretto il lavoro del consiglio di classe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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