Esame di Stato insufficienze e PDP | il TAR spiega perché il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente non regge

Il TAR Lazio ha respinto un ricorso presentato da una famiglia contro la bocciatura di uno studente durante l’Esame di Stato, con la sentenza n.92462026 depositata il 18 maggio. La decisione si basa sull’analisi dei documenti scolastici e delle valutazioni finali, che sono stati ritenuti fondamentali nel giudizio. La sentenza evidenzia come le decisioni delle commissioni siano state supportate da elementi documentali e valutativi ufficiali, che non hanno trovato riscontro nel ricorso presentato.

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