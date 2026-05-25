Rissa a scuola | docente prova a fermare la lite ma viene colpito da uno studente
Un docente di matematica è stato colpito da uno studente durante una rissa a scuola e ha riportato lesioni al collo. L'insegnante si è recato al pronto soccorso per le cure. La lite è scoppiata all’interno dell’istituto e il docente ha cercato di calmare gli studenti coinvolti, ma è stato colpito da uno di loro. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato durante l’orario scolastico.
Lesioni al collo. è la diagnosi emersa dopo che un docente di matematica è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito da uno studente. Il fatto è successo venerdì 22 maggio alla scuola media Terzo Drusin dell’istituto comprensivo Pordenone Sud. Due studenti, stando alle ricostruzioni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
La rissa al liceo | Combattimento completo 4K
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