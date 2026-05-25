Rissa a scuola | docente prova a fermare la lite ma viene colpito da uno studente

Notizia in breve

Un docente di matematica è stato colpito da uno studente durante una rissa a scuola e ha riportato lesioni al collo. L'insegnante si è recato al pronto soccorso per le cure. La lite è scoppiata all’interno dell’istituto e il docente ha cercato di calmare gli studenti coinvolti, ma è stato colpito da uno di loro. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato durante l’orario scolastico.