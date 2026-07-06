Il concerto di Bobby Solo previsto per il 4 luglio 2026 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago è stato cancellato. L’artista ha denunciato l’organizzatore, affermando di voler agire legalmente. La cancellazione si è resa necessaria a causa di un’incursione massiccia di “miliardi di moscerini” che ha reso impossibile lo svolgimento dello spettacolo.

Il 4 luglio 2026 Bobby Solo avrebbe dovuto esibirsi alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria. Il concerto è stato tuttavvia annullato a causa dell’invadente presenza di “miliardi di moscerini”. L’organizzatore dell’evento ha minacciato di ricorrere alle vie legali per il mancato impegno, ma il cantante afferma di non esser venuto meno al proprio dovere e pensa a una denuncia. Salta il concerto di Castiglione del Lago “Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano”. Così Bobby Solo, ai microfoni dell’agenzia ANSA, ricorda l’esperienza alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria, dove avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 4 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bobby Solo contro l'organizzatore del concerto a Castiglione del Lago, "lo denuncio, miliardi di moscerini"

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Bobby Solo cancella il concerto: «Troppi moscerini per esibirsi», organizzatori sulle barricate

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