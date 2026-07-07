Bobby Solo caso nazionale Pesa l’emergenza insetti E il Trasimeno soffre ancora

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le dichiarazioni di Bobby Solo rilasciate a La Nazione sono diventate un caso mediatico nazionale, dopo aver attirato l’attenzione sui problemi ambientali del Trasimeno. La vicenda, iniziata come una controversia locale, si è rapidamente ampliata a livello nazionale, coinvolgendo anche i media televisivi. Nel frattempo, il lago continua a soffrire a causa di un’emergenza insetti che perdura da tempo, evidenziando le criticità della zona.

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Da controversia estiva in provincia a caso mediatico nazionale il passo è stato brevissimo. Le dichiarazioni di Bobby Solo a La Nazione hanno fatto il giro del web, fino ai salotti televisivi. In questa girandola mediatica in cui sono scattate le minacce di querele incrociate per risarcimenti a sei zeri, c’è però un dettaglio fondamentale: mentre la star del rock&roll lamenta un grave danno alla sua reputazione, l’immagine che ne esce veramente compromessa è quella del Lago Trasimeno. Il cantante non ci sta a passare per il fuggiasco che intasca il cachet (pattuito e pagato, va ricordato, già lo scorso anno per un concerto annullato) e batte in ritirata e si difende con la minaccia di una denuncia da 100mila euro per il proprio buon nome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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