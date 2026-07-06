Troppi moscerini Bobby Solo rinuncia al concerto al Trasimeno I residenti gli danno ragione | Siamo invasi

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bobby Solo ha deciso di non esibirsi durante un concerto al Trasimeno a causa di un'invasione di moscerini, che ha portato i residenti a sostenere la sua scelta. La decisione è stata presa in risposta alle condizioni di fastidio create dalle numerose zanzare e insetti, che hanno reso difficile l'esecuzione dello spettacolo. La situazione ha generato un confronto tra l'artista e gli organizzatori del festival, mentre sui social sono stati pubblicati diversi messaggi di supporto alla sua decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ha fatto bene a non cantare”. Mentre infuria lo scontro tra Bobby Solo e gli organizzatori del Festival dei Tramonti, sui social arriva una valanga di messaggi che ribaltano la narrazione del concerto annullato a Castiglione del Lago. Decine di residenti e spettatori danno ragione al cantante, sostenendo che l’invasione di moscerini sulle sponde del Trasimeno sia un problema reale e noto da anni dall’amministrazione regionale e dalle giunte locali. C’è chi ricorda altri spettacoli rovinati dagli insetti, chi racconta di essere stato costretto ad andare via e chi punta il dito contro le istituzioni, accusate di non aver mai affrontato davvero l’emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

troppi moscerini bobby solo rinuncia al concerto al trasimeno i residenti gli danno ragione siamo invasi
© Secoloditalia.it - Troppi moscerini, Bobby Solo rinuncia al concerto al Trasimeno. I residenti gli danno ragione: “Siamo invasi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bobby Solo nella bufera: concerto annullato per troppi moscerini?Lo scorso 4 luglio, a Castiglione del Lago, il concerto di Bobby Solo è stato cancellato all’ultimo momento.

Il concerto annullato, Bobby Solo si difende: “Troppi moscerini, impossibile cantare”Il concerto programmato è stato annullato a causa di un'invasione di moscerini che ha reso impossibile cantare.

Temi più discussi: Troppi moscerini, Bobby Solo annulla il concerto: L’artista se n’è andato. Ma i fan stavano già arrivando; Troppi moscerini, Bobby Solo annulla il concerto e l’organizzazione gli chiede i danni; Troppi moscerini acquatici e Bobby Solo non canta a Castiglione del Lago; Bobby Solo annulla il live per troppi moscerini, gli organizzatori: Valutiamo vie legali, compenso già ricevuto.

bobby solo troppi moscerini bobby soloBobby Solo nella bufera: concerto annullato per troppi moscerini?Bobby Solo sarebbe dovuto essere il protagonista di un concerto a Castiglione del Lago che, secondo il programma, avrebbe dovuto avere luogo lo scorso sabato, 4 luglio. L'esibizione, che poteva farsi ... ilgiornale.it

bobby solo troppi moscerini bobby soloBobby Solo annulla il live per troppi moscerini, gli organizzatori: Valutiamo vie legali, compenso già ricevutoA poche ore dall'inizio, Bobby Solo ha annullato il suo concerto a Castiglione del Lago per via di troppi moscerini: Durante le prove oltre 50 mi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web