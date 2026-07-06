Bobby Solo ha deciso di non esibirsi durante un concerto al Trasimeno a causa di un'invasione di moscerini, che ha portato i residenti a sostenere la sua scelta. La decisione è stata presa in risposta alle condizioni di fastidio create dalle numerose zanzare e insetti, che hanno reso difficile l'esecuzione dello spettacolo. La situazione ha generato un confronto tra l'artista e gli organizzatori del festival, mentre sui social sono stati pubblicati diversi messaggi di supporto alla sua decisione.

“Ha fatto bene a non cantare”. Mentre infuria lo scontro tra Bobby Solo e gli organizzatori del Festival dei Tramonti, sui social arriva una valanga di messaggi che ribaltano la narrazione del concerto annullato a Castiglione del Lago. Decine di residenti e spettatori danno ragione al cantante, sostenendo che l’invasione di moscerini sulle sponde del Trasimeno sia un problema reale e noto da anni dall’amministrazione regionale e dalle giunte locali. C’è chi ricorda altri spettacoli rovinati dagli insetti, chi racconta di essere stato costretto ad andare via e chi punta il dito contro le istituzioni, accusate di non aver mai affrontato davvero l’emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Troppi moscerini, Bobby Solo rinuncia al concerto al Trasimeno. I residenti gli danno ragione: “Siamo invasi”

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