Bnl Bnp Paribas in Emilia | Vogliamo dare forma al futuro
Un supercomputer tra i più potenti al mondo si trova nel Tecnopolo di Bologna. L’industria regionale, più sviluppata rispetto alla media nazionale, presenta una forte specializzazione e marchi riconosciuti a livello internazionale. La presenza di questa infrastruttura tecnologica si inserisce in un contesto di investimenti e progetti legati allo sviluppo digitale e all’innovazione in Emilia-Romagna. La banca BNP Paribas ha annunciato l’intenzione di contribuire a progetti di crescita e innovazione nella regione.
di Egidio Scala Uno dei supercomputer più potenti al mondo è nel Tecnopolo di Bologna. Sull’economia regionale, l’industria ha un peso maggiore rispetto al dato italiano con una profonda specializzazione e marchi riconosciuti a livello internazionale. Solo notizie positive dall’ Emilia-Romagna? Quali sono gli impatti del contesto globale sul territorio regionale e sul Centro Nord? Sono queste alcune delle domande che emergeranno questa mattina nel corso dell’incontro organizzato da BNL BNP Paribas a CIRFood District di Reggio Emilia. L’appuntamento è parte del Roadshow che la Banca sta portando in tutta Italia, da 3 anni, 12 città, più di 3.000 ospiti e più di 50 speaker per dare forma al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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