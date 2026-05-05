LIVE Bronzetti-Kessler WTA Roma 2026 in DIRETTA | cambia il programma sulla Bnp Paribas Arena

Durante il torneo WTA di Roma, il programma sulla BNP Paribas Arena ha subito una modifica. Prima dell'inizio dell'incontro, il giocatore si è ritirato, permettendo così a un altro atleta di sostituirlo. La modifica ha interessato il match tra Bronzetti e Kessler, mentre un altro incontro è stato cancellato a causa del ritiro di uno dei partecipanti. La giornata si è svolta con variazioni rispetto al programma iniziale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 È cambiato il programma sulla BNP Paribas Arena: Wawrinka si è ritirato prima di scendere in campo, lasciando strada libera a Carreno Busta. Gli organizzatori hanno deciso di spostare su quel campo Garin-Choinsky, incontro iniziato alle 10.00, che sarà seguito da Bondar-Zheng che precederà la partita di Lucia Bronzetti. 10.32 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Bronzetti-Kessler. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lucia Bronzetti e McCartney Kessler, partita valevole per il primo turno del WTA 1000 di Roma 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

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