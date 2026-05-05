Sul campo principale dei Internazionali BNL d’Italia 2026 si è appena concluso l'incontro tra Bronzetti e Kessler, mentre nel frattempo, nella partita in corso, Garin ha battuto Choinski con i punteggi di 6-2, 3-6, 6-2, assicurandosi un posto nel tabellone principale. La giornata di gare prosegue con diverse sfide in programma, tutte trasmesse in diretta sulla BNP Paribas Arena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Garin batte Choinski 6-2, 3-6, 6-2 e si qualifica al main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Tra pochi minuti sulla BNP Paribas Arena inizierà la sfida tra Anna Bondar e Qinwen Zheng. 10.33 È cambiato il programma sulla BNP Paribas Arena: Wawrinka si è ritirato prima di scendere in campo, lasciando strada libera a Carreno Busta. Gli organizzatori hanno deciso di spostare su quel campo Garin-Choinsky, incontro iniziato alle 10.00, che sarà seguito da Bondar-Zheng che precederà la partita di Lucia Bronzetti. 10.32 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Bronzetti-Kessler.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026 in DIRETTA: terminato il primo incontro sulla BNP Paribas Arena

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