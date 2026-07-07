All’alba, i carabinieri hanno eseguito un blitz in un immobile abbandonato a Lonate Pozzolo, considerato un punto di ritrovo di soggetti coinvolti nello spaccio e nel consumo di droghe. Durante l’intervento, sono state arrestate due persone. Sono state anche effettuate segnalazioni di soggetti trovati sul posto. L’operazione ha portato al sequestro di sostanze e oggetti collegati alle attività illecite.

Blitz all’alba dei carabinieri in un immobile abbandonato di Lonate Pozzolo, ritenuto punto di ritrovo di persone legate al mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dai militari della Compagnia di Busto Arsizio con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia, si inserisce nel piano di controlli straordinari predisposto dall’Arma per contrastare il degrado e la criminalità sul territorio. Al blitz hanno preso parte tre pattuglie e dieci militari che hanno passato al setaccio l’intera struttura, identificando complessivamente nove persone. Il bilancio dell’operazione è di due arresti, un denunciato, quattro assuntori di droga segnalati alla Prefettura e il sequestro di hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz nell’immobile abbandonato. Due in manette e segnalazioni

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Augusta. blitz allalba nelledificio abbandonato: scatta lo sgombero e la bonifica

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