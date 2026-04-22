Crolla il tetto di un rudere evacuati due anziani che abitano nell’immobile accanto

Due anziani sono stati fatti uscire dalle loro case dopo che il tetto di un edificio abbandonato nelle vicinanze è crollato. L’incidente si è verificato nella frazione di Pianezzoli, nelle campagne di Empoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi per gli edifici vicini. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Empoli (Firenze), 22 aprile 2026 – Due anziani sono stati evacuati dopo il crollo di un immobile abbandonato adiacente alla loro casa nella frazione di Pianezzoli, nelle campagne di Empoli (Firenze). Il tetto dell'immobile è crollato nella giornata del 18 aprile e a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Per tutelare l'incolumità pubblica, il sindaco Alessio Mantellassi ha firmato un'ordinanza per inibire l'accesso all'abitazione ai due anziani e ha disposto la chiusura di un tratto di via di Pianezzoli. La piccola frazione è così rimasta di fatto spaccata a metà. I due anziani al momento hanno trovato un alloggio di emergenza presso alcuni parenti, ma sono in contatto con l'amministrazione comunale per una collocazione più idonea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crolla il tetto di un rudere, evacuati due anziani che abitano nell’immobile accanto Notizie correlate Violenta botta nella strettoia, auto impatta contro un rudere che crolla: strada chiusaLa sindaca dopo l'incidente: "La strada è chiusa nel tratto dove è avvenuto il crollo. Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: due feriti gravi, settanta evacuatiUn boato improvviso ha squarciato il silenzio di Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma, lungo la Roma-Fiumicino. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crolla tetto di una casa a Teramo, famiglie evacuate FOTO; FOTO / Crolla una porzione di tetto del complesso del Municipio; Crolla un tratto di cornicione nella scuola di via Solferino; Fiera, crolla un vecchio tetto: chiusa la strada, 60 famiglie intrappolate nel vicolo di Ca’ delle Alzaie. Teramo: crollata parte del tetto dell’ex municipioNon ha fatto in tempo ad arrivare ai lavori, anche se dal sisma di tempo ne è trascorso parecchio: crolla tetto dell'ex municipio di Teramo ... rete8.it FOTO / Crolla una porzione di tetto del complesso del MunicipioIl cedimento ha interessato anche un solaio sottostante nell'edificio che ospita il Caffè dei Poeti: intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco ... emmelle.it Leonardo crolla mentre il settore dovrebbe esplodere. Avio vola contro ogni logica. Il divario nasconde una verità che il mercato sta prezzando ora. https://loom.ly/-tN3oEo - facebook.com facebook #Leonardo crolla mentre il settore dovrebbe esplodere. #Avio vola contro ogni logica. Il divario nasconde una verità che il mercato sta prezzando ora. x.com