Crolla il tetto di un rudere evacuati due anziani che abitano nell’immobile accanto

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anziani sono stati fatti uscire dalle loro case dopo che il tetto di un edificio abbandonato nelle vicinanze è crollato. L’incidente si è verificato nella frazione di Pianezzoli, nelle campagne di Empoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali rischi per gli edifici vicini. Nessuno è rimasto ferito durante l’evento.

Empoli (Firenze), 22 aprile 2026 – Due anziani sono stati evacuati dopo il crollo di un immobile abbandonato adiacente alla loro casa nella frazione di Pianezzoli, nelle campagne di Empoli (Firenze). Il tetto dell'immobile è crollato nella giornata del 18 aprile e a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco l'abitazione è stata dichiarata inagibile. Per tutelare l'incolumità pubblica, il sindaco Alessio Mantellassi ha firmato un'ordinanza per inibire l'accesso all'abitazione ai due anziani e ha disposto la chiusura di un tratto di via di Pianezzoli. La piccola frazione è così rimasta di fatto spaccata a metà. I due anziani al momento hanno trovato un alloggio di emergenza presso alcuni parenti, ma sono in contatto con l'amministrazione comunale per una collocazione più idonea.🔗 Leggi su Lanazione.it

crolla il tetto di un rudere evacuati due anziani che abitano nell8217immobile accanto
© Lanazione.it - Crolla il tetto di un rudere, evacuati due anziani che abitano nell’immobile accanto

Notizie correlate

Violenta botta nella strettoia, auto impatta contro un rudere che crolla: strada chiusaLa sindaca dopo l'incidente: "La strada è chiusa nel tratto dove è avvenuto il crollo.

Esplosione a Roma, crolla una palazzina a Piana del Sole: due feriti gravi, settanta evacuatiUn boato improvviso ha squarciato il silenzio di Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma, lungo la Roma-Fiumicino.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Crolla tetto di una casa a Teramo, famiglie evacuate FOTO; FOTO / Crolla una porzione di tetto del complesso del Municipio; Crolla un tratto di cornicione nella scuola di via Solferino; Fiera, crolla un vecchio tetto: chiusa la strada, 60 famiglie intrappolate nel vicolo di Ca’ delle Alzaie.

crolla il tetto diTeramo: crollata parte del tetto dell’ex municipioNon ha fatto in tempo ad arrivare ai lavori, anche se dal sisma di tempo ne è trascorso parecchio: crolla tetto dell'ex municipio di Teramo ... rete8.it

crolla il tetto diFOTO / Crolla una porzione di tetto del complesso del MunicipioIl cedimento ha interessato anche un solaio sottostante nell'edificio che ospita il Caffè dei Poeti: intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco ... emmelle.it

Trova facilmente notizie e video collegati.