Nel primo pomeriggio di oggi, agenti penitenziari hanno scoperto stupefacenti e un telefono cellulare durante un blitz in un carcere. La perquisizione ha portato al ritrovamento di sostanze illegali e di un dispositivo di comunicazione nascosto tra le mura della struttura. Non ci sono state resistenze o episodi violenti durante l’operazione, che ha coinvolto il personale di sicurezza. La scoperta sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un duro colpo al traffico di materiale illecito dietro le sbarre è stato messo a segno nel primo pomeriggio di oggi all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Una brillante operazione di controllo ha portato al rinvenimento e al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, oltre a uno smartphone completo di caricabatteria. L’operazione è scattata all’interno di una camera detentiva del Padiglione a trattamento avanzato “De Vivo”. Raffaele Troise, responsabile della segreteria della UIL FP Polizia Penitenziaria di Avellino, ha espresso vivi complimenti per l’ottimo operato e la professionalità... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz nel carcere: trovati stupefacenti e un telefono cellulare

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How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

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