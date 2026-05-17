Comunicazioni proibite blitz nel carcere di San Severo | sorpreso detenuto nascondeva cellulare in bagno
Nella giornata di ieri, un'operazione di polizia ha portato a un intervento nel carcere di San Severo, dove un detenuto è stato sorpreso mentre cercava di nascondere un cellulare nel bagno della sua cella. L’intervento si inserisce in una più ampia azione di contrasto all’introduzione di oggetti vietati all’interno delle strutture penitenziarie pugliesi, che coinvolge sia i penitenziari più grandi che quelli di dimensioni più ridotte. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e perquisizioni mirate, rafforzando le misure di sicurezza.
Continua senza sosta la lotta di contrasto all’introduzione di materiale proibito all’interno delle carceri pugliesi, a partire da quelle più grandi (Lecce, Taranto, Foggia Bari) a quelle più piccole come Turi e San Severo. Nei primi mesi del 2026, infatti, le operazioni della polizia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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