Comunicazioni proibite blitz nel carcere di San Severo | sorpreso detenuto nascondeva cellulare in bagno

Nella giornata di ieri, un'operazione di polizia ha portato a un intervento nel carcere di San Severo, dove un detenuto è stato sorpreso mentre cercava di nascondere un cellulare nel bagno della sua cella. L’intervento si inserisce in una più ampia azione di contrasto all’introduzione di oggetti vietati all’interno delle strutture penitenziarie pugliesi, che coinvolge sia i penitenziari più grandi che quelli di dimensioni più ridotte. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e perquisizioni mirate, rafforzando le misure di sicurezza.

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