trovati video del terrore nel cellulare di el koudri

Nel cellulare di El Koudri sono stati trovati video che mostrano contenuti violenti. La scoperta è stata resa nota in seguito a un’indagine di polizia. La vicenda è collegata alla strage avvenuta a Modena, con le autorità che stanno analizzando i materiali sequestrati. Non sono state rese note ulteriori specifiche sui contenuti dei video o sull’identità delle persone coinvolte. La questione viene discussa nel contesto di un approfondimento sulle responsabilità e sui precedenti del soggetto coinvolto.

Altro che vittima della mancata integrazione, come ci vorrebbero far credere Elly Schlein e compagni, i quali, dopo la strage di Modena, invece che maggior rigore contro i fondamentalisti reclamano l’assunzione di psicologi per aiutarli. La trasmissione Fuori dal coro, con un servizio in esclusiva andato in onda ieri sera, dimostra che in almeno un telefono in uso a Salim El Koudri la polizia ha trovato immagini di violenza che fanno sospettare che quello di sabato scorso non sia stato il gesto di un pazzo, ma l’atto consapevole di un terrorista. Non solo: tra gli scritti del padre del giovane marocchino gli inquirenti avrebbero rinvenuto frasi in arabo contro la colonizzazione dell’Africa da parte dell’Occidente, con appelli a recuperare la propria identità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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