Blitz nei boschi delle Cerbaie | spacciatori in fuga con droga e machete scatta il divieto di dimora
Durante un blitz nei boschi delle Cerbaie, le forze dell’ordine hanno intercettato un gruppo di sospetti che tentava di fuggire tra gli alberi, lasciando sul terreno droga e un machete. Alcuni dei soggetti sono riusciti a scappare, altri sono stati fermati e identificati. A seguito dell’operazione, è stato emesso un divieto di dimora nella zona per alcuni individui coinvolti.
Fucecchio (Firenze), 7 luglio 2026 – Una vasta area rurale a ridosso della località "Le Vedute", nel cuore delle Cerbaie, era diventata la loro base per lo spaccio di stupefacenti. Ma la loro attività è stata interrotta nella notte del primo luglio scorso da un’operazione mirata dell’Arma dei Carabinieri, culminata con l’arresto di due giovani pusher, uno classe 2000 e un altro classe 2003. L'attività è stata portata a termine dai militari della compagnia di Empoli, che da diversi giorni tenevano sotto stretto controllo la zona boschiva con pattugliamenti intensificati. A supporto dell'operazione sono stati impiegati reparti specializzati, fondamentali per operare in territori impervi: lo squadrone eliportato "Cacciatori Sardegna" e il Nucleo cinofili di Villanova d’Albenga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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