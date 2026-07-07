Durante un blitz nei boschi delle Cerbaie, le forze dell’ordine hanno intercettato un gruppo di sospetti che tentava di fuggire tra gli alberi, lasciando sul terreno droga e un machete. Alcuni dei soggetti sono riusciti a scappare, altri sono stati fermati e identificati. A seguito dell’operazione, è stato emesso un divieto di dimora nella zona per alcuni individui coinvolti.

Fucecchio (Firenze), 7 luglio 2026 – Una vasta area rurale a ridosso della località "Le Vedute", nel cuore delle Cerbaie, era diventata la loro base per lo spaccio di stupefacenti. Ma la loro attività è stata interrotta nella notte del primo luglio scorso da un’operazione mirata dell’Arma dei Carabinieri, culminata con l’arresto di due giovani pusher, uno classe 2000 e un altro classe 2003. L'attività è stata portata a termine dai militari della compagnia di Empoli, che da diversi giorni tenevano sotto stretto controllo la zona boschiva con pattugliamenti intensificati. A supporto dell'operazione sono stati impiegati reparti specializzati, fondamentali per operare in territori impervi: lo squadrone eliportato "Cacciatori Sardegna" e il Nucleo cinofili di Villanova d’Albenga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz nei boschi delle Cerbaie: spacciatori in fuga con droga e machete, scatta il divieto di dimora

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