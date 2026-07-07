Questa mattina si è svolta davanti al Gip del Tribunale di Benevento l’udienza di convalida dell’arresto di un uomo di 46 anni, residente in provincia. L’arresto era stato effettuato in seguito a un blitz antidroga. Al termine dell’udienza, il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari.

Tempo di lettura: 2 minuti Blitz antidroga e conferma dei domiciliari. Si è svolta questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Benevento l’udienza di convalida dell’arresto di Maurizio Arena, 46enne di Montesarchio, al termine della quale il giudice ha confermato gli arresti domiciliari. Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Il giudice, pur convalidando l’arresto, ha accolto le richieste della difesa, rappresentata dagli avvocati Vittorio Fucci e Mirko Pallillo, disponendo per Arena la permanenza agli arresti domiciliari. La perquisizione dei Carabinieri e il sequestro della droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz antidroga, convalidato l’arresto: il Gip conferma i domiciliari

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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