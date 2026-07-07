Nella notte, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz antidroga che ha portato all’arresto di alcuni sospettati e a diverse denunce. Sono state sequestrate sostanze stupefacenti e trovata una base logistica nel Senese. L’indagine ha smantellato un’organizzazione di narcotrafficanti, composta da italiani e albanesi, che gestiva lo stoccaggio e la distribuzione di droga nelle zone turistiche del nord est, coinvolgendo discoteche, pub e stabilimenti balneari.

"Professionisti del narcotraffico" al vertice di una "organizzazione strutturata" composta da italiani ma soprattutto albanesi che stoccava e poi distribuiva capillarmente stupefacenti fuori dalle discoteche, dai pub e dagli stabilimenti balneari di alcune località turistiche del nord est. Bibione e Jesolo, Caorle e Grado, per esempio. Che c’entra Siena, si dirà. Nell’operazione condotta dalla guardia di finanza di Trieste coordinata dalla distrettuale antimafia di Milano, uno dei 33 indagati sottoposti a perquisizione è un giovane residente nel comune di Castelnuovo Berardenga. I reati contestati a vario titolo a chi non ha avuto misure cautelari spaziano dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, al riciclaggio e alla detenzione di armi clandestine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz antidroga, arresti e denunce. Una base logistica anche nel Senese

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Droga, 32 arresti della squadra mobile a Reggio Calabria

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