Napoli blitz antidroga | 14 arresti nel clan Di Lauro

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un'operazione a Napoli che ha portato all’arresto di 14 persone ritenute appartenenti al clan Di Lauro. L’azione si è concentrata in diverse zone della città, con perquisizioni e sequestri di droga. L’indagine ha evidenziato l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva nel traffico di sostanze stupefacenti, con collegamenti che coinvolgono vari soggetti.

Blitz dei Carabinieri a Napoli: smantellato gruppo legato al clan Di Lauro. Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della nottata del6 maggio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, blitz antidroga: 14 arresti nel clan Di Lauro Secondigliano, blitz antidroga: 14 arresti tra clan Di Lauro e rete albanese Notizie correlate Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di SecondiglianoMaxi operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli contro il traffico di droga nell’area nord della città. Blitz antidroga nel Nolano, 23 arresti: smantellata rete legata al clan RussoVentitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga nel Nolano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Secondigliano: 14 arresti tra clan Di Lauro e gruppo albane; Blitz dei carabinieri all’alba contro il clan Di Lauro; Blitz nei quartieri spagnoli: sequestrati locali, 23 immobili e 48 rapporti bancari; Blitz antidroga a Napoli, 14 arresti nel clan Di Lauro: droga dagli albanesi per le piazze di Secondigliano. Blitz antidroga a Napoli, 23 arresti: smantellata rete di spaccio legata al clan RussoArrestate 23 persone nell'ambito dell'indagine sul traffico di droga a Napoli. Smantellata rete del clan Russo. notizie.it Le immagini del blitz antidroga nel Napoletano, colpito il clan Russo attivo a Nola: 23 arrestiLa polizia di Stato ha eseguito nel Napoletano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 23 persone g ... virgilio.it Napoli, clan Di Lauro e criminalità organizzata albanese nello spaccio di droga: 14 arresti - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com