Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in zona San Donato, sequestrando droga e segnalando 11 persone. Il controllo, condotto con unità cinofile, ha riguardato aree considerate a rischio per spaccio, bivacchi e micro-criminalità. Sono state monitorate zone sensibili a queste attività, con l’obiettivo di contrastare comportamenti illegali e presenze abusive. I dettagli relativi alle quantità di droga sequestrata e alle identità delle persone coinvolte non sono stati resi noti.

Nel fine settimana, nel corso di un controllo eseguito dai “ghisa“ anche con l’ausilio di un’ unità cinofila, sono state monitorate alcune aree di San Donato tra quelle giudicate sensibili per possibili episodi di spaccio, presenze abusive, bivacchi e micro-criminalità. Sono state passate al setaccio le zone a ridosso della stazione ferroviaria, ma anche l’intera via Moro, nonché i parchi di via Olona e via Spilamberto. Nel corso delle verifiche, che hanno riguardato anche due esercizi pubblici, sono state rinvenute e sequestrate, nel complesso, 11 dosi di droga fra eroina, crack e hashish. Altrettante persone sono state segnalate alla Prefettura e allontanate dalle aree in questione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz anti-spaccio in zona San Donato: droga sequestrata, 11 persone segnalate

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Zen 2: sequestrate armi, munizioni e droga

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