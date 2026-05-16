Torino blitz a San Donato | 600 grammi di droga sequestrati in casa

A Torino, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in un’abitazione di San Donato, sequestrando circa 600 grammi di droga. Durante l’operazione, si sono sollevate domande su come l’uomo abbia nascosto la sostanza nel cappello e su chi fossero le altre persone coinvolte nel movimento di persone in corso Tassoni. L’attività degli agenti ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e all’identificazione di possibili complici, mentre le indagini sono ancora in corso.

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