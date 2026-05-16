Torino blitz a San Donato | 600 grammi di droga sequestrati in casa
A Torino, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in un’abitazione di San Donato, sequestrando circa 600 grammi di droga. Durante l’operazione, si sono sollevate domande su come l’uomo abbia nascosto la sostanza nel cappello e su chi fossero le altre persone coinvolte nel movimento di persone in corso Tassoni. L’attività degli agenti ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e all’identificazione di possibili complici, mentre le indagini sono ancora in corso.
? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a nascondere la droga nel cappello?. Chi sono le altre persone coinvolte nel via vai di corso Tassoni?. Perché la polizia ha monitorato l'edificio prima del blitz?. Quali sono le prossime indagini sulla rete di distribuzione locale?.? In Breve Sequestrati 600 grammi di eroina tra panetti e dosi pronte per la vendita.. Rilevati bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 250 euro in contanti.. Indagato di 56 anni sorpreso a nascondere droga in un cappello di lana.. L'arrestato è stato posto sotto misure cautelari domiciliari nel quartiere San Donato.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni nel quartiere San Donato di Torino, dopo aver scoperto quasi 600 grammi di stupefacenti nascosti in un appartamento di corso Tassoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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