Tor San Lorenzo blitz anti-spaccio dei carabinieri | in manette 2 baby pusher

Il 21 maggio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un’operazione a Tor San Lorenzo, durante la quale hanno arrestato due giovani sospettati di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il blitz, sono state sequestrate diverse dosi di droga e strumenti utilizzati per il confezionamento. Gli arrestati sono stati portati in caserma per le procedure di identificazione e giudizio. L’intervento ha coinvolto anche pattuglie di rinforzo presenti nella zona per monitorare eventuali ulteriori attività illecite.

Ardea, 21 maggio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, concentrando le attività in particolare nella popolosa località di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. In manette due minorenni. Le operazioni si sono focalizzate sullo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’arresto di due giovani, entrambi minorenni e residenti ad Ardea, sorpresi a cedere dosi di hashish a un acquirente minorenne. A seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in loro possesso 102 g di hashish, diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 420 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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