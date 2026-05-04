Malore improvviso in casa muore un bimbo di un anno Inutili i soccorsi

Un bambino di un anno è morto ieri pomeriggio in un’abitazione di via XXIV Maggio, poco dopo le 17. Secondo quanto riferito, il bambino ha accusato un malore improvviso e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La presenza delle forze dell’ordine e dei sanitari si è concentrata sulla zona, mentre le indagini sono ancora in corso.

JESI - Tragedia nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, in un’abitazione di via XXIV Maggio, dove un bambino di un anno è morto dopo aver accusato un improvviso malore. Il piccolo, di origine nordafricana ma nato a Jesi, si trovava nella culla quando ha smesso di respirare. I genitori hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Un malore improvviso e si consuma la tragedia: bimbo di un anno muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarloJESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti per lasciare il posto alla... Malore in casa, trovato il corpo senza vita di un 92enne. Inutili i soccorsiANCONA - Tragica scoperta nella serata di ieri in via del Conero, all’interno di un appartamento, dove è stato trovato senza vita un uomo di 92 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Malore improvviso in casa, muore un bimbo di un anno. Inutili i soccorsi; Un malore improvviso e si consuma la tragedia: bimbo di un anno muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo; Favria, dramma in casa: 58enne trovato morto dopo un malore improvviso; Tragedia a Spoleto, donna 55enne trovata morta in casa: ipotesi malore. Un malore improvviso e si consuma la tragedia: bimbo di un anno muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarloJESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti per lasciare il posto alla peggiore ... corriereadriatico.it Tony Gava muore in casa sotto gli occhi della compagna: un malore ha stroncato il vicepresidente della Cooperativa taxi. Aveva 58 anniTREVISO - Un malore improvviso, nella serata di lunedì, non gli ha lasciato scampo mentre era in casa con la compagna con la quale si era da pochi mesi trasferito nel quartiere di ... ilgazzettino.it Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figli https://infodifesa.it/addio-a-giuseppe-perria-carabiniere-morto-a-46-anni-per-un-malore-improvviso-lascia-la-moglie-e-cinque-figli/ - facebook.com facebook