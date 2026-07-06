Una donna di 32 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di quattro anni in un appartamento a Wyong, sulla Central Coast del Nuovo Galles del Sud. La madre si era recata in commissariato prima di scoprire il decesso del figlio in casa. La polizia ha avviato le indagini e l’arresto è stato effettuato nelle ore successive al ritrovamento.

A Wyong il ritrovamento del corpo del bambino: arrestata una donna di 32 anni. Una donna di 32 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato nell’ambito della violenza domestica dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un bambino di quattro anni in un appartamento di Wyong, sulla Central Coast del Nuovo Galles del Sud, in Australia. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato, quando la donna si è presentata spontaneamente presso la stazione di polizia locale. Da quel momento è scattato un controllo che ha portato alla tragica scoperta. Gli agenti, non riuscendo a ottenere chiarimenti dalla donna, si sono recati nell’abitazione di Byron Street, dove hanno trovato il piccolo ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - La madre va in commissariato, poi la scoperta in casa: bimbo australiano di 4 anni trovato morto, ipotesi agghiacciante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Abbandona i figli allo stadio, salvati da una tifosa dopo le lacrime. Poi la scoperta

Notizie e thread social correlati

Bimbo al pronto soccorso con forti dolori, poi la tragedia in pochi istanti: l’agghiacciante scopertaUn bambino di 4 anni è deceduto all’ospedale di Castelnovo ne’ Monti dopo essere stato ricoverato per gastroenterite.

“Mummificato”. La scena horror in Italia, lo hanno trovato così: poi la scoperta, agghiaccianteA Peschiera del Garda, un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione dopo più di un anno di assenza senza segni di vita.

Argomenti più discussi: Accampati di notte per il permesso di soggiorno: tornano le code dei migranti in commissariato; Minacce e aggressioni su madre e sorella, arrestato 42enne; Aiutateci, io e Sirius abbiamo fame. Il pianto in commissariato a Mirafiori; Violenza sessuale in commissariato, condannato poliziotto.

Rintracciato e arrestato a Latiano il detenuto evaso dal carcere di Brindisi - x.com

La madre di un ragazzo di 12 anni di Charlotte, NC, arrestata per guida imprudente di una bicicletta si esprime reddit