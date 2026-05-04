Un malore improvviso poi la tragedia | bimbo di un anno muore in casa a Jesi Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo

Un bambino di un anno è deceduto in un'abitazione a Jesi dopo un malore improvviso. I familiari hanno chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sul luogo sono intervenuti i paramedici e le forze dell’ordine per le verifiche di rito. La dinamica esatta degli eventi e le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento.

JESI Le urla e i vagiti che riempiono l’aria di vivacità quando in casa c’è un neonato, si sono improvvisamente interrotti per lasciare il posto alla peggiore delle tragedie. Un bambino di appena 12 mesi è morto in casa intorno alla 17,30. In un’abitazione di via XXIV Maggio, appena fuori dal centro città, un bambino di un anno ha smesso improvvisamente di respirare. Cos’è successo Il bimbo, di origine nordafricana ma nato a Jesi, era nella sua culla quando ha accusato il malore. Attimi di disperazione e di terrore. I genitori si sono accorti che il piccino non respirava, hanno provato a capire l’incomprensibile, mentre disperati chiamavano il Nue112 e cercavano di spiegare cosa stesse accadendo al loro figlio.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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