Una donna di 32 anni è stata arrestata in Australia con l’accusa di aver ucciso e cannibalizzato il proprio figlio di quattro anni. Il bambino è stato trovato morto nella casa di Wyong, nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove viveva con la madre. L’arresto è avvenuto dopo il ritrovamento del corpo e le indagini avviate in seguito alla segnalazione. La donna è attualmente detenuta e dovrà comparire davanti a un giudice.

Madre accusata di cannibalismo nei confronti del figlio di quattro anni. In Australia una 32enne è stata arrestata per l’omicidio del bambino, trovato morto nella casa della città di Wyong, nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove viveva da solo con la donna. I raccapriccianti sospetti sono stati avanzati dopo il ritrovamento del piccolo con gravi ferite alle braccia. Il bimbo di quattro anni morto in Australia Gli agenti del Nuovo Galles del Sud si sono recati nell’appartamento dopo che la madre si era presentata spontaneamente alla stazione di polizia, rilasciando dichiarazioni che avrebbero indotto a formulare l’ipotesi di cannibalismo.... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bimbo di 4 anni morto a Wyong in Australia, la madre è accusata di omicidio e di cannibalismo

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Man Pleads Guilty In Crash That Killed 9YO Boy | 10 News

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