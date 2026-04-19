Terme di Castelforte bimbo di 7 anni morto in piscina | si indaga per omicidio colposo

Un bambino di sette anni è deceduto ieri dopo un incidente in una piscina alle Terme di Castelforte. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, e sono in corso verifiche sulla dinamica dell’accaduto. Le autorità hanno sequestrato le attrezzature presenti e ascoltato alcuni testimoni. La famiglia del bambino si trova sotto shock e aspetta aggiornamenti sulle indagini.

Incidente alle Terme di Castelforte: un bimbo di 7 anni muore in una piscina. Dalla pista del bocchettone ai controlli sulla sicurezza: questa morte riaccende i riflettori su un rischio troppo spesso sottovalutato Un episodio doloroso ha colpito ieri leTerme di Castelforte. La Procura della Repubblica diCassinoha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, peromicidio colposo in relazione alla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci,il bambino di sette anni originario di Roma, deceduto nel pomeriggio di ieri nella piscina di un complesso alberghiero alleterme di Suio,nel territorio di Castelforte. Il procuratore capoCarlo Fucciha spiegato che il sostituto procuratoreAlfredo Matteiha dispostoaccertamenti immediati per chiarire con precisione la dinamica della tragedia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terme di Castelforte, bimbo di 7 anni morto in piscina: si indaga per omicidio colposo 19-04-2026 - Bimbo morto annegato alle Terme, si indaga per omicidio colposo Notizie correlate Bimbo di 7 anni annegato alle terme, si indaga per omicidio colposoLa procura di Cassino ha aperto un'indagine con l'ipotesi di omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele, il bimbo di 7 anni deceduto nel... Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettoneUna giornata di vacanza trasformata in tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte, in provincia di Latina. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Suio Terme, bambino di sette anni muore annegato in piscina: è stato bloccato da un bocchettone; Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Tragedia a Suio Terme: muore in piscina un bambino di 7 anni, risucchiato da un bocchettone; Latina, bambino di 7 anni muore annegato in centro termale. Bimbo di 7 anni muore annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse è rimasto incastrato nel bocchettone»Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. msn.com Tragedia alle terme di Suio, bimbo di 7 anni muore in piscina, forse risucchiato da un bocchettoneOggi, 18 aprile 2026, verso le 13, è morto per annegamento un altro bambino, di 7 anni, in un'altra piscina, questa volta in provincia di Latina. Dalle prime valutazioni sembrerebbe che anche lui è ... tg.la7.it CASTELFORTE. Omicidio colposo è l’ipotesi di reato per la morte di un bambino di 7 anni, annegato in una piscina delle terme di Suio. facebook Leggi la notizia : (Adnkronos) – Un bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivati i sanitari… #Latina #trage x.com