Un biglietto con una croce è stato trovato nella buca delle lettere di una donna legata alla famiglia mafiosa. La donna è sorella di un noto capomafia deceduto e madre di un boss detenuto considerato il suo braccio destro.

Un cilindretto di carta contrassegnato da una croce è stato trovato nella buca delle lettere dell’abitazione di Maria Grazia Santapaola, sorella dello storico capomafia deceduto Benedetto e madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio. Il messaggio è stato trovato da alcuni condomini che hanno avvisato la polizia. Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e poi quelli della Squadra mobile della Questura, che indagano sul caso coordinati dalla procuratrice aggiunta Agata Santanocito. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Biglietto con una croce nella buca delle lettere di Grazia Santapaola, sorella del capomafia Nitto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, pacco sospetto con una croce nella cassetta della posta della sorella di Nitto Santapaola: indagini in corsoA Catania, le forze dell’ordine sono intervenute ieri sera presso l’abitazione di una donna collegata alla famiglia mafiosa dopo aver ricevuto una...

Enzo Salvatore Santapaola, figlio del boss Nitto, è morto all'Ospedale Maggiore di ParmaNella notte, all'Ospedale Maggiore di Parma, è deceduto Vincenzo Salvatore Santapaola, noto anche come Enzo.

Biglietto con una croce nella buca delle lettere di Grazia Santapaola, sorella del capomafia NittoE' la madre di Aldo Ercolano, boss detenuto ritenuto il braccio destro e alter ego dello zio ... msn.com

Catania, pacchetto con una croce recapitato a Grazia Santapaola: non si esclude l’intimidazioneUn pacchetto con una croce nella buca delle lettere di Grazia Santapaola, sorella del boss Nitto e madre di Aldo Ercolano. meridionews.it