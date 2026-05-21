Enzo Salvatore Santapaola figlio del boss Nitto è morto all' Ospedale Maggiore di Parma

Nella notte, all'Ospedale Maggiore di Parma, è deceduto Vincenzo Salvatore Santapaola, noto anche come Enzo. Figlio dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, conosciuto come Nitto, aveva 55 anni. La sua morte è stata confermata dai medici presenti nella struttura ospedaliera. Santapaola era stato ricoverato alcuni giorni prima per motivi di salute e le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ultime ore. La notizia si diffonde tra le persone vicine alla famiglia e agli ambienti giudiziari.

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