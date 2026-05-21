Enzo Salvatore Santapaola figlio del boss Nitto è morto all' Ospedale Maggiore di Parma
Nella notte, all'Ospedale Maggiore di Parma, è deceduto Vincenzo Salvatore Santapaola, noto anche come Enzo. Figlio dello storico boss mafioso Benedetto Santapaola, conosciuto come Nitto, aveva 55 anni. La sua morte è stata confermata dai medici presenti nella struttura ospedaliera. Santapaola era stato ricoverato alcuni giorni prima per motivi di salute e le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ultime ore. La notizia si diffonde tra le persone vicine alla famiglia e agli ambienti giudiziari.
È morto nella notte all'Ospedale Maggiore di Parma, Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli dello storico capomafia Benedetto Santapaola, detto Nitto. Il detenuto, che stava scontando il 41 bs nel penitenziario di via Burla, era stato trasportato in ospedale per le sue gravi condizioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
, l'arresto del boss Benedetto Nitto
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