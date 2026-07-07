Bicinema | al Parco Bussoladomani la settima edizione tra cinema e sostenibilità

Al Parco Bussoladomani si svolge la settima edizione di Bicinema, evento che unisce cinema e sostenibilità. L’evento si tiene su un’area di 75 mila metri quadrati, con proiezioni all’aperto sotto le stelle. La manifestazione coinvolge spettatori e appassionati di cinema e tematiche ambientali. Durante l’evento vengono presentate iniziative legate alla mobilità sostenibile e alla tutela del territorio. La kermesse si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.

Firenze, 7 luglio 2026 – Il prato, le stelle, il cinema. Siamo al Parco Bussoladomani, 75 mila metri quadri di storia camaiorese: qui tra gli anni Settanta e Ottanta l'impresario Sergio Bernardini creò il mitico tendone, la struttura al coperto divenuta il tempio della musica italiana e internazionale, ospitando leggende mondiali come Frank Zappa, Miles Davis, Ray Charles e Joe Cocker, e i più celebri cantautori nostrani, da Lucio Dalla a Renato Zero fino a Mina, che nel 1978 annunciò su questo palco l'addio alle scene. Oggi l'area verde è un grande bosco urbano riqualificato a due passi dalla spiaggia, con un'arena di 30 mila posti per i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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