Al via la settima edizione del Premio MArte | tra i premiati il direttore Tommaso Cerno

Martedì 20 maggio alle 19 si terrà la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio M.Arte, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Tra i premiati di quest’anno figura il direttore dell’ente organizzatore. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato all’arte e alla musica, con la partecipazione di vari rappresentanti del settore. La serata è prevista con una cerimonia ufficiale e un momento dedicato alla consegna dei riconoscimenti.

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