Al via la settima edizione del Premio MArte | tra i premiati il direttore Tommaso Cerno
Martedì 20 maggio alle 19 si terrà la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio M.Arte, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Tra i premiati di quest’anno figura il direttore dell’ente organizzatore. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato all’arte e alla musica, con la partecipazione di vari rappresentanti del settore. La serata è prevista con una cerimonia ufficiale e un momento dedicato alla consegna dei riconoscimenti.
In arrivo la settima edizione del Premio M.Arte, martedì 20 maggio alle 19 preso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. L’evento è promosso dall’associazione M.Arte insieme alla Fondazione Alleanza Nazionale. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale della Capitale, vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo del giornalismo, dello spettacolo, delle istituzioni e della cultura in una celebrazione dedicata alle figure che si sono distinte per il proprio percorso umano e professionale. I presidenti dell'associazione M.arte e della Fondazione Alleanza Nazionale, Vittorio de Pedys e Giuseppe Valentino, apriranno la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
QUANTI BACI ALLA PERUGINA! | Torna la Coppa più famosa dell'Umbria con ASI Circuito Tricolore
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pupi Avati e Tommaso Cerno tra i premiati del premio M.Arte 2026: appuntamento all’Auditorium
Al Liceo "Cirillo" la settima edizione del Premio giornalistico "Maria Elvira Virgilio"Una mattinata intensa, carica di emozione, memoria e partecipazione ha segnato la conclusione della VII edizione del Premio giornalistico “Maria...