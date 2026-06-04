Cortintelvi 2026 settima edizione | dove nascono le nuove visioni del cinema
Durante la settima edizione di Cortintelvi, si sono presentati numerosi cortometraggi e documentari provenienti da vari paesi. Il festival si è svolto in diverse location del territorio, con proiezioni che hanno coinvolto pubblico e registi. Sono state mostrate opere che affrontano temi sociali e culturali, con una particolare attenzione alle nuove generazioni di autori. La manifestazione ha riunito spettatori e creativi in un contesto di scambio e scoperta.
La bellezza dei luoghi, la forza delle storie, il talento delle nuove generazioni. Sono questi gli elementi che caratterizzano la settima edizione di Cortintelvi – Festival Internazionale di cortometraggi e documentari, l'appuntamento che negli anni ha saputo conquistare uno spazio riconoscibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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Cortintelvi, il cinema breve riparte dal territorio: al via le anteprime della 7ª edizioneA Cortintelvi prende il via la settima edizione di un festival dedicato ai cortometraggi, con anteprime che coinvolgono il territorio.
Si parla di: CortIntelvi 2026, dal 4 giugno il cinema internazionale arriva tra Valle Intelvi e lago di Como; CortIntelvi 2026: il mondo in pochi minuti, dal 4 giugno il viaggio del cinema internazionale.