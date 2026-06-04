Cortintelvi 2026 settima edizione | dove nascono le nuove visioni del cinema

Da quicomo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la settima edizione di Cortintelvi, si sono presentati numerosi cortometraggi e documentari provenienti da vari paesi. Il festival si è svolto in diverse location del territorio, con proiezioni che hanno coinvolto pubblico e registi. Sono state mostrate opere che affrontano temi sociali e culturali, con una particolare attenzione alle nuove generazioni di autori. La manifestazione ha riunito spettatori e creativi in un contesto di scambio e scoperta.

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La bellezza dei luoghi, la forza delle storie, il talento delle nuove generazioni. Sono questi gli elementi che caratterizzano la settima edizione di Cortintelvi – Festival Internazionale di cortometraggi e documentari, l'appuntamento che negli anni ha saputo conquistare uno spazio riconoscibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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