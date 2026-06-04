Cortintelvi 2026 settima edizione | dove nascono le nuove visioni del cinema

Notizia in breve

Durante la settima edizione di Cortintelvi, si sono presentati numerosi cortometraggi e documentari provenienti da vari paesi. Il festival si è svolto in diverse location del territorio, con proiezioni che hanno coinvolto pubblico e registi. Sono state mostrate opere che affrontano temi sociali e culturali, con una particolare attenzione alle nuove generazioni di autori. La manifestazione ha riunito spettatori e creativi in un contesto di scambio e scoperta.