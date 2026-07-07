Il sindaco di Pesaro ha visto il suo consenso calare di oltre 8 punti percentuali in due anni. Dal giorno della sua elezione, il suo indice di gradimento è diminuito di più di otto punti. L’opposizione definisce questa diminuzione un “crollo” nel sostegno popolare. La perdita di fiducia si è verificata in un periodo di due anni, segnando un calo significativo nel livello di approvazione dell’amministratore locale.

In soli due anni, dal giorno della sua elezione, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha perso oltre 8 punti percentuali nella classifica di gradimento dei primi cittadini italiani. A dirlo è la rilevazione del Governance Poll realizzata da Noto Sondaggi per il Sole24Ore, che ogni anno verifica il consenso dei cittadini nei confronti del proprio sindaco. Biancani si posiziona al 54° posto in Italia, passando da un indice di gradimento del 60,6% del 2024 al 52,5% nel 2026 (55% nel 2025). "Non ho mai rincorso i sondaggi, nemmeno quando erano favorevoli – commenta il sindaco -. I conti si fanno alla fine del mandato e il nostro impegno resta quello di lavorare ogni giorno per rendere Pesaro una città migliore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biancani, gradimento giù. Perde l’8% in due anni. L’opposizione: "Un crollo"

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