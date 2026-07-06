Castelletti sotto il 50% nel gradimento perde sette posizioni | Non inseguo i sondaggi ma lavoro per la città
La sindaca di Brescia ha ottenuto un consenso del 49,5% nel “Governance Poll 2026” del Sole 24 Ore, scendendo sotto il 50% e perdendo 2,5 punti rispetto alla rilevazione precedente. La posizione in classifica è peggiorata di sette posti. La sindaca ha dichiarato di non inseguire i sondaggi, ma di lavorare per la città.
La sindaca di Brescia Laura Castelletti scende al 49,5% nel “Governance Poll 2026” del Sole 24 Ore, sotto la soglia simbolica del 50% e in calo di 2,5 punti rispetto al 52% della precedente rilevazione. Un arretramento che pesa anche sulla classifica nazionale dei capoluoghi: la prima cittadina perde sette posizioni e si colloca al 75° posto su 92 sindaci monitorati. Il dato conferma una tendenza già visibile: circa cinque punti in meno rispetto al consenso ottenuto alle elezioni comunali nel 2023. Eppure, dentro il ribasso, resta un elemento non secondario: oggi quasi un cittadino su due, in caso di elezioni, la rivoterebbe. La rilevazione, realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, si basa su una domanda diretta agli intervistati: «Per i primi cittadini: le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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