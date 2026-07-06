Castelletti sotto il 50% nel gradimento perde sette posizioni | Non inseguo i sondaggi ma lavoro per la città

Notizia in breve

La sindaca di Brescia ha ottenuto un consenso del 49,5% nel “Governance Poll 2026” del Sole 24 Ore, scendendo sotto il 50% e perdendo 2,5 punti rispetto alla rilevazione precedente. La posizione in classifica è peggiorata di sette posti. La sindaca ha dichiarato di non inseguire i sondaggi, ma di lavorare per la città.