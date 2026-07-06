Una lieve flessione, comunque una flessione. È quella che raccoglie la sindaca Elena Carnevali nell’annuale classifica di consenso di primi cittadini, stando almeno all’indagine di Noto Sondaggi, realizzata per Il Sole 24 Ore. Per la prima cittadina di Bergamo, l’indagine attesta un -2,5% rispetto allo scorso anno, che le vale un consenso comunque al 51.5%. Più marcato, stando almeno in regione, l’indice di gradimento di un’altra prima cittadina come Laura Castelletti, a Brescia, che incassa il -5,3% e un consenso pari al 49,5%. Sotto la soglia del 50% anche il primo cittadino di Cremona, che con il -1,9% cala al 48,5%. Diminuzione di fiducia anche dei cittadini comaschi in Alessandro Rapinese, che resta al 51,5% ma perde il 3,9% anno su anno, e dei varesini su Davide Galimberti, al 50% dopo aver perso il 3,2%. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, in flessione l'indice di gradimento della sindaca Carnevali: perde il 2,5% in un anno, ma resta al 51,5%

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