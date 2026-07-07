Bezzecchi | Ho bisogno di ritrovarmi Martin | Darò il massimo fino alla fine

Aprilia Racing torna in pista al Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, ultima gara prima della pausa estiva e undicesima tappa del campionato. Bezzecchi ha dichiarato di aver bisogno di ritrovarsi, mentre Martin ha assicurato che darà il massimo fino alla fine della gara. La gara segna il giro di boa del Mondiale, con 22 appuntamenti totali.

Aprilia Racing torna in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale per il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring in Germania, l’ultimo prima della pausa estiva, nonché il giro di boa del Mondiale (undicesima tappa di ventidue). Reduce dal terzo posto conquistato nella gara lunga ad Assen, Jorge Martin affronta il weekend da leader della classifica iridata, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il feeling con la RS-GP26 che abbandonerà a fine stagione per passare al team Yamaha factory, nel quale farà coppia con il giapponese Ai Ogura. Marco Bezzecchi arriva invece al Sachsenring con la voglia di lasciarsi alle spalle la complicata domenica di fine giugno ad Assen, dove una brutta caduta lo ha costretto al ritiro, e con la determinazione di tornare a lottare per le posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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