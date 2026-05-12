Cherubini | Parma massimo impegno fino alla fine Proteste arbitrali? Non servono
Federico Cherubini, dirigente del Parma, ha dichiarato che la squadra continuerà a impegnarsi al massimo fino alla fine della stagione, anche se la salvezza è ormai assicurata. Ha inoltre affermato che non sono necessarie proteste contro le decisioni arbitrali, sottolineando la volontà di mantenere la concentrazione. La squadra intende proseguire con impegno senza abbassare la guardia, nonostante i risultati positivi raggiunti.
Federico Cherubini ribadisce la linea del Parma in questo finale di stagione: nessun calo di tensione nonostante la salvezza già conquistata. Intervenuto a Tivoli in occasione del Premio Maestrelli 2026, il CEO crociato ha parlato dell’atteggiamento della squadra nelle ultime gare e delle.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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