Cherubini | Parma massimo impegno fino alla fine Proteste arbitrali? Non servono

Federico Cherubini, dirigente del Parma, ha dichiarato che la squadra continuerà a impegnarsi al massimo fino alla fine della stagione, anche se la salvezza è ormai assicurata. Ha inoltre affermato che non sono necessarie proteste contro le decisioni arbitrali, sottolineando la volontà di mantenere la concentrazione. La squadra intende proseguire con impegno senza abbassare la guardia, nonostante i risultati positivi raggiunti.

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