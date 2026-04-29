Baldo, centrocampista dell’Atalanta Primavera, ha commentato la partita dopo aver conquistato la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ha spiegato di aver mantenuto la concentrazione fino alla fine e ha raccontato il momento in cui ha calciato il rigore decisivo. Le sue parole sono state rilasciate subito dopo l’intera partita e la premiazione.

di Marco Baridon Baldo, giocatore dell’Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con la Juve. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Baldo, giocatore dell ‘Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con l’Atalanta COSA GLI E’ PASSATO IN TESTA NEI RIGORI – « Quando arrivi a quel punto, dopo che recuperi una partita all’ultimo secondo, sai solo di dover tirare in porta». RECUPERO DECISIVO ALLA FINE – « Io do sempre tutto per la squadra, non mollo mai fino alla fine e provo a dare tutto. La squadra era in difficoltà, c’è stato un contropiede e mi son sentito di recuperare e poi abbiamo fatto gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Baldo dopo Atalanta Juve Primavera: «Non ho mollato fino alla fine. Quando ho tirato il rigore…»

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