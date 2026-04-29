Baldo dopo Atalanta Juve Primavera | Non ho mollato fino alla fine Quando ho tirato il rigore…
Baldo, centrocampista dell’Atalanta Primavera, ha commentato la partita dopo aver conquistato la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ha spiegato di aver mantenuto la concentrazione fino alla fine e ha raccontato il momento in cui ha calciato il rigore decisivo. Le sue parole sono state rilasciate subito dopo l’intera partita e la premiazione.
di Marco Baridon Baldo, giocatore dell’Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con la Juve. (inviato all’Arena Civica di Milano) – Baldo, giocatore dell ‘Atalanta Primavera, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria in finale di Coppa Italia con l’Atalanta COSA GLI E’ PASSATO IN TESTA NEI RIGORI – « Quando arrivi a quel punto, dopo che recuperi una partita all’ultimo secondo, sai solo di dover tirare in porta». RECUPERO DECISIVO ALLA FINE – « Io do sempre tutto per la squadra, non mollo mai fino alla fine e provo a dare tutto. La squadra era in difficoltà, c’è stato un contropiede e mi son sentito di recuperare e poi abbiamo fatto gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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