Cobolli e non solo mercoledì tra big al Roland Garros | i pronostici del 27 maggio
Mercoledì 27 maggio al Roland Garros scenderanno in campo diversi big del tennis, tra cui Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud. Questi giocatori cercheranno di ottenere la qualificazione per il terzo turno del torneo. La giornata vedrà confronti tra alcuni dei più forti tennisti del circuito, con partite che attireranno l’attenzione degli appassionati. La competizione prosegue con numerosi incontri tra i top player mondiali.
Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud: una carrellata di campioni scenderà in campo mercoledì 27 maggio a caccia del pass per accedere al terzo turno. Sarà un’altra giornata caldissima – in tutti i sensi – quella di mercoledì 27 maggio a Parigi, che inaugurerà ufficialmente il secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Tanti i big in campo, tra cui Flavio Cobolli, impegnato in un confronto estremamente interessante contro Yibing Wu. Il tennista romano parte con i favori del pronostico, soprattutto per via della sua superiore attitudine ai campi in terra battuta, superficie su cui è cresciuto e dove riesce ad esprimersi al meglio. L’azzurro ha poi dimostrato, nell’ultimo periodo, una maturazione evidente nella gestione dei momenti delicati del match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Notizie e thread social correlati
Sognando il Roland Garros: qualificazioni, i pronostici del 21 maggioLe qualificazioni per il Roland Garros 2026 sono in corso e il 21 maggio si disputano diverse partite.
Pronostici di oggi 25 maggio: lo spareggio in Bundesliga e la seconda giornata al Roland GarrosLa partita più attesa di oggi 25 maggio si gioca in Bundesliga, dove si svolge uno spareggio decisivo per la salvezza.
Temi più discussi: Italiani in campo martedì 19 maggio: Cobolli, Darderi e 6 azzurri a Parigi. A che ora e dove vederli; Dove vedere Berrettini-Fucsovics, Cobolli-Pellegrino e Paolini- Yastremska al Roland Garros (in attesa di Sinner); Roland-Garros, percorso italiani: Sinner parte contro Tabur, anche Cobolli e Darderi nella parte alta; Borsino Italia: come arrivano Sinner e gli altri 11 azzurri allo Slam parigino.
1?2? Sinner, Cobolli, Paolini, Berrettini e non solo Tutti gli italiani presenti nel tabellone principale del Roland Garros Guarda il #RolandGarros2026 su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com
Roland Garros, pronostici: Cobolli, non è scontata! Paolini rischia facebook
Tennis Insight: Roland Garros Top 32 giocatori testa di serie stagione sulla terra battuta valutazione diritto x rovescio reddit
Roland Garros – Cobolli fa suo il derby con Pellegrino: gli highlights del match (VIDEO)Pellegrino ha provato a imbastire una rimonta nel finale, ma il tennista romano ha saputo chiudere in tre set e volare al secondo turno del Roland Garros E così il tanto atteso derby tra Flavio Coboll ... tennisitaliano.it
Cobolli e non solo, mercoledì tra big al Roland Garros: i pronostici del 27 maggioL'azzurro Cobolli pronto per il secondo turno del Roland Garros: in campo il 27 maggio anche Djokovic, Ruud e Zverev. ilveggente.it