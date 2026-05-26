Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud: una carrellata di campioni scenderà in campo mercoledì 27 maggio a caccia del pass per accedere al terzo turno. Sarà un’altra giornata caldissima – in tutti i sensi – quella di mercoledì 27 maggio a Parigi, che inaugurerà ufficialmente il secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Tanti i big in campo, tra cui Flavio Cobolli, impegnato in un confronto estremamente interessante contro Yibing Wu. Il tennista romano parte con i favori del pronostico, soprattutto per via della sua superiore attitudine ai campi in terra battuta, superficie su cui è cresciuto e dove riesce ad esprimersi al meglio. L’azzurro ha poi dimostrato, nell’ultimo periodo, una maturazione evidente nella gestione dei momenti delicati del match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Cobolli e non solo, mercoledì tra big al Roland Garros: i pronostici del 27 maggio

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