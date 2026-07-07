Matteo Berrettini si è fermato a causa di un dolore cronico all’anca, che gli impedirà di giocare sulla terra battuta. L’atleta ha annunciato di aver deciso di concentrarsi sugli US Open, rinunciando alle gare sulla superficie rossa. La sospensione delle sue attività si aggiunge alle precedenti pause forzate, ma questa volta il problema sembra più serio. L’assenza dalle competizioni sulla terra durerà probabilmente fino a nuovi aggiornamenti.

Matteo Berrettini si ferma ancora una volta ai box, ma questa volta sembra diverso dalle altre. Dopo aver ritrovato il sorriso negli Slam, con il quarto di finale raggiunto al Roland Garros prima del doloroso ritiro contro Matteo Arnaldi per un problema all'anca e il convincente terzo turno a Wimbledon, dove ha ceduto soltanto al quinto set contro Grigor Dimitrov dopo aver eliminato Stan Wawrinka e Arthur Fils, il romano ha annunciato sul proprio profilo Instagram che non prenderà parte agli ATP 250 di Gstaad e Kitzbuhel, preferendo fermarsi per gestire un dolore cronico all'anca e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla tournée sul cemento nordamericano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini, stavolta è l'anca: dolore cronico, niente terra. Obiettivo Us Open

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