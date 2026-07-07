Neanche il tempo di sorridere per un Wimbledon tutto sommato positivo che per Matteo Berrettini arrivano subito cattive notizie. A 72 ore dalla sconfitta contro Grigor Dimitrov, il tennista romano annuncia sui social che salterà i tornei che aveva in programma per luglio: Gstaad e Kitzbühel. Il motivo è “un dolore cronica all’anca ” che lo costringe al riposo. Berrettini tornerà quindi in campo solamente ad agosto, probabilmente con il Masters 1000 del Canada, primo appuntamento della stagione americana sul cemento che porta agli Us Open. “Ciao a tutti, volevo solo condividere un aggiornamento: purtroppo non giocherò più a Gstaad e Kitzbühel”, ha scritto Berrettini in un messaggio sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Berrettini si ferma di nuovo: “Mi è stato diagnosticato un dolore cronico all’anca”

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