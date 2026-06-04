Roland Garros Berrettini si ferma | dolore alla coscia contro Arnaldi

Notizia in breve

Matteo Berrettini si è ritirato al terzo turno di Roland Garros con dolore alla coscia durante il match contro Arnaldi. Dopo aver chiesto un medical time-out, il giocatore ha abbandonato il campo, lasciando il punteggio in parità. La sua mobilità è risultata compromessa e non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni fisiche. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi.