Roland Garros Berrettini si ferma | dolore alla coscia contro Arnaldi

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini si è ritirato al terzo turno di Roland Garros con dolore alla coscia durante il match contro Arnaldi. Dopo aver chiesto un medical time-out, il giocatore ha abbandonato il campo, lasciando il punteggio in parità. La sua mobilità è risultata compromessa e non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni fisiche. La partita si è conclusa con la vittoria di Arnaldi.

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Come influenzerà il dolore alla coscia la mobilità di Berrettini?. Quali sono le reali possibilità di rimonta dopo il medical time-out?. Chi affronterà il vincitore di questo derby italiano in semifinale?. Quanto inciderà la fatica muscolare sulla qualità del servizio del romano?.? In Breve Punteggio secondo set a 7-5, 2-1 per Arnaldi prima del medical time-out.. Berrettini pareggia sul 2-2 dopo il trattamento fisioterapico alla coscia sinistra.. Possibile derby italiano in semifinale contro Flavio Cobolli.. Cobolli affronta il canadese Felix Auger-Aliassime nel pomeriggio.. Matteo Berrettini interrompe il match contro Arnaldi per un problema alla coscia sinistra sul Philippe Chatrier. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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