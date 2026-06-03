Matteo Berrettini si è ritirato durante la partita contro Matteo Arnaldi al Roland Garros, con il punteggio di 5-7, 2-5. Ha spiegato di aver avvertito un forte dolore all’anca e ha espresso preoccupazione per la partecipazione a Wimbledon. Il ritiro ha segnato la fine della sua partita e ha impedito di proseguire nel torneo. L'evento ha rappresentato una giornata difficile per il tennis italiano, con il giocatore che ha manifestato stanchezza e dolore.

Una giornata storica per il tennis italiano si è conclusa nel modo più amaro. Matteo Berrettini è stato infatti costretto al ritiro s ul 5-7, 2-5 in favore di Matteo Arnaldi; quest’ultimo affronterà dunque Flavio Cobolli nella semifinale del Roland Garros. Il 30enne romano, dopo aver chiesto un medical time-out sul punteggio di 1-2 nel secondo parziale, è tornato in campo visibilmente dolorante, zoppicando e facendo tanta fatica negli spostamenti. Alzare bandiera bianca si è rivelato inevitabile. Il finalista di Wimbledon 2021 ha spiegato i dettagli dell’accaduto in conferenza stampa: “ A metà del primo set ho iniziato a sentire qualcosa quando servivo, ma stavo competendo, la partita era davvero dura e non ci ho pensato troppo, ho continuato a giocare cercando di fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Matteo Berrettini sconsolato: “Dolore forte all’anca, speriamo per Wimbledon. Sono stanco di ritirarmi”

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