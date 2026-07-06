Centro estetico clandestino in casa | botulino sequestrato donna denunciata dalla Finanza

Da abruzzo24ore.tv 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata denunciata dopo il sequestro di medicinali, attrezzature e prodotti destinati a trattamenti invasivi, trovati in un appartamento. La Guardia di Finanza ha scoperto un centro estetico clandestino in casa, con medicinali importati e strumenti usati per trattamenti di botulino senza autorizzazione medica. L’operazione ha portato al sequestro di tutto il materiale illegale.

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L'Aquila - La Guardia di Finanza individua un ambulatorio abusivo in un appartamento: trovati medicinali importati, attrezzature e prodotti destinati a trattamenti invasivi senza autorizzazione medica regolare. Un presunto centro di medicina estetica abusivo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Avezzano all’interno di una privata abitazione. Nell’appartamento, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbero stati effettuati trattamenti invasivi destinati al ringiovanimento della pelle e alla ridefinizione dei volumi del viso, nonostante la responsabile fosse priva dei titoli necessari per esercitare la professione medica. L’indagine è partita da una mirata attività di intelligence economico-finanziaria, sviluppata attraverso i controlli sul territorio e il monitoraggio di siti internet e social network. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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