Una donna è stata denunciata dopo il sequestro di medicinali, attrezzature e prodotti destinati a trattamenti invasivi, trovati in un appartamento. La Guardia di Finanza ha scoperto un centro estetico clandestino in casa, con medicinali importati e strumenti usati per trattamenti di botulino senza autorizzazione medica. L’operazione ha portato al sequestro di tutto il materiale illegale.

L'Aquila - La Guardia di Finanza individua un ambulatorio abusivo in un appartamento: trovati medicinali importati, attrezzature e prodotti destinati a trattamenti invasivi senza autorizzazione medica regolare. Un presunto centro di medicina estetica abusivo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Avezzano all’interno di una privata abitazione. Nell’appartamento, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbero stati effettuati trattamenti invasivi destinati al ringiovanimento della pelle e alla ridefinizione dei volumi del viso, nonostante la responsabile fosse priva dei titoli necessari per esercitare la professione medica. L’indagine è partita da una mirata attività di intelligence economico-finanziaria, sviluppata attraverso i controlli sul territorio e il monitoraggio di siti internet e social network. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Centro estetico clandestino in casa: botulino sequestrato, donna denunciata dalla Finanza

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