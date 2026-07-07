Il 3 novembre dell’anno scorso a Milano, un uomo ha accoltellato alla schiena una donna senza motivo apparente. L’episodio ha causato ferite gravi alla vittima. Nei mesi successivi, le autorità hanno individuato e arrestato un sospettato, un uomo di nome Vincenzo Lanni. Ora, il processo per tentato omicidio si avvia, con l’imputato chiamato a rispondere delle accuse di aver aggredito casualmente una donna.

Milano, 7 luglio 2026 – Il 3 novembre dello scorso anno un accoltellamento casuale, come quello in cui è rimasto ferito il signor Gerardo P. per mano di Lamin Saidilly, sconvolse Milano. Vincenzo Lanni, 60 anni, colpì alla schiena, ferendola gravemente, una 43enne manager di Finlombarda che stava andando a lavoro, in piazza Gae Aulenti a Milano. Una donna a lui "sconosciuta, scelta per caso", come era emerso anche da un video. Adesso si va verso la richiesta di processo per tentato omicidio con l'aggravante della premeditazione. La Procura di Milano diretta da Marcello Viola, dopo gli accertamenti nelle indagini dei carabinieri e una perizia che ha riconosciuto la piena capacità di intendere e di volere dell'uomo al momento del fatto, ha chiuso l'inchiesta e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltellò alla schiena una donna a caso: Vincenzo Lanni verso il processo per tentato omicidio

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